Das Gefühl von Italien

Vielleicht ist Mario Testino der einzige Modefotograf, den auch jene mit Namen kennen, die keine Ahnung von Haute Couture haben. Weil er nicht nur die Models, sondern auch die Stars ablichtete, von Madonna bis Oprah, von Mick Jagger bis Lady Gaga, und sogar die britischen Royals setzten auf seine Dienste.

Womöglich kennt man seinen Namen aber auch deswegen, weil vor zwei Jahren Missbrauchsvorwürfe erhoben wurden, die der 65-Jährige bestreitet. Wie auch immer die Sachlage ist: In seinem fotografischen Werk jedenfalls hat Testino die Lüsternheit zum Markenzeichen gemacht. Feuer in den Blicken, laszive Posen, nachlässig verhüllte Nacktheit – Testinos Bild gewordene Sinnlichkeit verkauft sich.

Der gebürtige Peruaner, der seit langem in London lebt, fotografiert aber auch abseits der Fashion-Sets. «Ciao» heisst sein neuster Bildband, und er ist eine Hommage an Italien, das Land seiner Vorfahren. Die Eleganz im Alltag, der Überfluss an Kunstgeschichte, die Sinnlichkeit des Seins: Kein Wunder, inspiriert das Sehnsuchtsland auch den Starfotografen. Seine Sujets sind dabei überraschend heterogen, seine Fotografien stilistisch vielfältig. Schnappschüsse aus dem Hinterbühnenbereich der Modeindustrie stehen neben nostalgietrunkenen Ferienfotos von der Amalfiküste oder dynamisch verwischten Strassenszenen in Schwarzweiss.

Gerade jene bewusst uninszenierten, körnigen Bilder, auf denen sich die Ragazzi fröhlich in ein Auto quetschen, auf der Piazza ihre neue Garderobe ausführen oder mit der Vespa davonbrausen, rufen dieses schwer zu beschreibende Gefühl von Italien hervor: jene Ahnung eines intensiveren Seins, bei dem das Make-up etwas mehr Glamour verträgt oder die Küste etwas dramatischer abfällt als anderswo. Sogar die Heiligenfiguren stehen hier nicht bloss unbeachtet in muffigen Kirchenräumen, sondern bekommen Auslauf und Aufmerksamkeit.