Eine düstere Reise durch Amerika

Gordon Parks (geboren 30. November 1912 in Fort Scott, Kansas; gestorben 7. März 2006 in New York) arbeitete zwischen 1948 und 1972 als Fotograf für «Life» und dokumentierte die Armut und die Rassendiskriminierung in den USA und der Welt. Parks konnte sich Zugang zu den bekanntesten Protagonisten der Bürgerrechtsbewegung wie Malcolm X, Muhammad Ali und Black Panther Party verschaffen. Er beliess es jedoch nicht beim Berichten über die Bürgerrechtsbewegung, er beteiligte sich auch aktiv daran. Parks gilt als der einzige schwarze Fotograf, der Weltruhm erlangte.

«The Atmosphere of Crime»

120 Seiten, 90 Abbildungen

ISBN 978-3-95829-696-1

ca. 40 Franken