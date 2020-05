Liebe Grüsse an die Queen!

In den frühen 1990er-Jahren erlebte Deutschland eine boomende, optimistische Wirtschaft nach der Wiedervereinigung, während Grossbritannien ein Land war, das sich noch immer in der Rezession befand, mit wachsender Arbeitslosigkeit und abnehmendem Optimismus. Zu dieser Zeit weilte der deutsche Fotograf Peter Bialobrzeski gerade für ein Jahr in London, um dort sein Studium am London College of Communication abzuschliessen. Für Bialobrzeski schien das Vereinigte Königreich immer noch eine Klassengesellschaft zu sein, etwas, das er in Deutschland zuvor nicht erlebt hatte.

Für seine Diplomarbeit wollte er die Verhältnisse, in denen die Briten zu dieser Zeit lebten, und die Unterschiede zwischen den Schichten fotografisch festhalten. Die Bilder seiner Abschlussarbeit packte Bialobrzeski damals in ein handgebundenes Einzelexemplar, das jedoch nie den Weg an die Öffentlichkeit gefunden hat. 27 Jahre und über 20 Buchveröffentlichungen später, erscheint das allererste Buch Bialobrzeskis mit dem Titel «Give my Regards to Elizabeth» nun doch noch.