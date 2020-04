Masken gegen die Krise

Christian Bobst (* 1971 in der Schweiz) studierte ursprünglich Grafikdesign. Fast 15 Jahre lang arbeitete er für Werbeagenturen in der Schweiz und in Deutschland. 2010 machte er sich selbstständig und begann als freiberuflicher Dokumentarfotograf zu arbeiten. Christian Bobst gewann zahlreiche Awards im In- und Ausland, unter anderem 2020 beim Swiss Press Photo Award, POYi, zuvor beim World Press Photo Award sowie mehrmals beim vfg Swiss Photo Award. Christian Bobst lebt in Zürich und ist Mitglied der Fotoagentur Laif.

Mehr zum Fotografen auf christianbobstphotography.com