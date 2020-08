Die 10 Stars der Sommerküche

Und so gehts:

Schneiden Sie Peperoni in Streifen und Radiesli in Ringli. Raffeln Sie Rüebli in verschiedenen Farben in Scheiben, schneiden Sie Stangensellerie und Gurken in Scheiben oder kleine Würfel und mischen Sie alles mit jungen Spinatblättern, Oliven und Fetastücken. Nun mischen Sie im Konfitürenglas eine Sauce mit Zitronensaft, Honig, Olivenöl, Salz, Pfeffer, feingehacktem Peperoncino und Schnittlauchringli. Richten Sie den Salat auf einer grossen Platte an und träufeln Sie vor dem Servieren die Sauce darüber.