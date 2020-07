Frühstück wie in den Ferien

Braten Sie Speckbranchen knusprig. Karamellisieren Sie Zwiebeln. Wie das geht, erfahren Sie in der Geschichte «So kochen Sie wie im Restaurant». Braten Sie in Scheiben geschnittene Champignons mit in Würfeln geschnittenen roten Peperoni an. Schneiden Sie Feta in kleine Würfel und das Grün von Frühlingszwiebeln in Ringe. Nun mischen Sie 5 Eier mit 3 EL Rahm, Salz, Pfeffer und einer Prise Muskatnuss. Mischen Sie alle anderen vorbereiteten Zutaten unter. Geben Sie Olivenöl in eine Pfanne und braten Sie die Omelette sanft an. Wenn die Omelette fest wird, geben Sie die Pfanne in den 200 Grad heissen Backofen und backen Sie alles nochmals etwa 5 Minuten, bis das Ei auch im oberen Teil der Omelette fast fest ist. Servieren Sie das Gericht in Tortenstücke geschnitten.