Diese Woche kochen wir nur dreimal

Die Hälfte der Butter in eine Gusseisenpfanne geben und die Zwiebeln ganz beigeben. Alles dünsten, bis die Zwiebeln goldbraun sind. Dann nehmen Sie mithilfe einer gelochten Schöpfkelle die Zwiebeln heraus und legen sie zur Seite. Geben Sie die restliche Butter in die Pfanne und braten Sie darin das Fleisch rundherum an, am besten in Portionen. Zur Seite legen und mit Salz und Pfeffer würzen. Dann braten Sie die Rüeblistücke an und geben das Fleisch und die Zwiebeln zurück in die Pfanne. Die Knoblauchzehen dazugeben, Mehl darüberstreuen und nochmals gut anbraten. Anschliessend den Wein und die Bouillon darübergiessen. Machen Sie ein Bouquet garni, indem Sie die Petersilie, das Lorbeerblatt und den Thymian in ein dünnes Lauchblatt wickeln und dieses mit einem Baumwollschnürchen zusammenbinden. Alles auf kleinstem Feuer etwa 2 Stunden schmoren. Das Bouquet garni entfernen und servieren.