Dieses Wochenende kochen wir mit Leidenschaft

Zuerst mischen Sie eine Gewürzmischung und eine grüne Paste, welche beide dem Schmorgericht seinen scharfen, würzigen Geschmack geben.

Zubereitung Gewürzmischung: Mischen Sie je 1 EL Meersalz, schwarzen Pfeffer, Knoblauchpulver, getrockneten Oregano, Kreuzkümmel und Kurkuma zu einer Gewürzmischung.

Zubereitung Sofrito: Pürieren Sie 1 grüne Peperoni mit 4 grünen Peperoncini, 1 Zwiebel, 5 Knoblauchzehen und einem ganzen Bund Koriander.

Mischen Sie das Fleisch mit 1 EL Gewürzmischung, und braten Sie es in einem Gusseisentopf portionenweise in Olivenöl an. Zur Seite stellen. Geben Sie noch etwas Öl in die Pfanne, und braten Sie nun die Zwiebeln und den Sellerie mit der grünen Paste an. Nun geben Sie die Tomatenpaste, die Tomaten und den zweiten EL Gewürzmischung dazu. Alles gut vermischen und dann die Bouillon und den Wein dazugiessen. Die Lorbeerblätter beigeben, aufkochen und dann die Hitze zurückstellen. Das Fleisch dazugeben und alles zugedeckt etwa 2 Stunden köcheln lassen. Die geschälten und in Stücke geschnittenen Rüebli und Kartoffeln dazugeben. Anschliessend die Oliven untermischen und alles nochmals 30 Minuten köcheln lassen, bis das Gemüse gar ist. Zu Reis servieren und mit etwas Koriander garnieren.