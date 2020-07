Die 10 besten Kartoffelsalatrezepte

Und so gehts:

Schneiden Sie die Kartoffeln in Stücke und kochen Sie sie in Salzwasser oder Bouillon weich. In der Zwischenzeit hacken Sie einen Bund Estragon und nach Geschmack eine Schalotte. Würfeln Sie eine Peperoni und dünsten Sie die Peperoniwürfel sanft in Olivenöl an. Mischen Sie 1 EL Dijonsenf mit 2 EL Zitronensaft, 1 EL Honig und 2 EL Olivenöl. Anschliessend das noch warme Gemüse, also die Kartoffeln und die Peperoniwürfel, mit der Sauce und den Kräutern mischen. Mit Salz, Pfeffer und geriebener Muskatnuss würzen. Tipp: Fein dazu sind auch Kapern und gehackte Oliven.