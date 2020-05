10 Rezepte mit Überraschungseffekt

Und so gehts:

Hacken Sie eine Stange Sellerie und eine Schalotte fein. Erhitzen Sie Olivenöl in einer Pfanne, und dünsten Sie das Gemüse etwa 5 Minuten. Geben Sie einen halben Peperoncino und eine zerquetschte Knoblauchzehe bei. Wenn diese duften, rühren Sie 1 EL Tomatenmark darunter. Geben Sie eine Prise gemahlenen Kreuzkümmel bei. Dann die gewünschte Menge Linsen und 7 dl heisses Wasser dazugeben und alles etwa 40 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit schneiden Sie gekochte Kartoffeln in Stückchen und braten sie in Olivenöl golden an. Salzen Sie mit flockigem Meersalz. Anschliessend den Knoblauch und den Peperoncino entfernen und die Linsen mit frischen oder gefrorenen Erbsli mischen. Die Linsen zu den Bratkartoffeln geben und alles gut durchmischen. Tipp: Servieren Sie das Gericht mit Fetabröseln darüber oder mit einer Joghurtsauce.