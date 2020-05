Sommerrezepte fürs Wochenende

Und so gehts:

Kartoffeln schälen, in Stücke schneiden und in Bouillon gar kochen. In der Zwischenzeit eine Chorizo in Stücke schneiden und in ein wenig Olivenöl braten. Tomaten und Avocado in Stücke schneiden und mit etwas Zitronensaft vermischen. Die gekochten Kartoffeln zu der Chorizo und dem würzigen Paprikaöl geben, das bereits in der Bratpfanne ist. Vermischen und noch zwei, drei Minuten weiter braten, bis sich alles gut vermischt hat. Geben Sie nun alles in eine Schüssel, und geben Sie die Tomaten und die Avocado dazu. Nun kommt etwas Balsamicoessig dazu. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit Rucola oder Sprossen garniert servieren.