10 neue Lieblingsrezepte

Geben Sie Butter, Knoblauchzehe, Peterli, Estragon, Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft in eine Küchenmaschine, und vermischen Sie alles zu einer Kräuterbutter. Schneiden Sie den Schnittlauch in feine Ringli, und mischen Sie diese ganz am Schluss unter. Kräuterbutter zur Seite stellen.

In dieselbe Bratpfanne, in der Sie die Kartoffeln gebraten haben, kommen nun Butter und ein bisschen Olivenöl. Nehmen Sie die Steakstreifen aus der Marinade und stellen Sie die Marinade zur Seite. Braten Sie die Steakstreifen so kurz oder lange an, wie Sie mögen. Nun geben Sie die restliche Marinade über das Steak. Anschliessend die Kartoffeln zurück in die Pfanne geben und die Kräuterbutter untermischen. Das Steak und die Kartoffeln direkt aus der Pfanne auf dem Tisch servieren – und zu einem feinen knackigen Kopfsalat mit französischer Sauce geniessen.