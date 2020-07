Die Wäsche? Mach ich später!

Warum schieben wir manche Tätigkeiten vor uns her und machen uns damit das Leben schwer? Unsere Autorin findet überraschende Antworten darauf.

Nur noch kurz bei K. vorbeischauen, bevor ich mich der Wäsche widme. Lieblingsnachbarinnen freuen sich schliesslich auch über unangemeldete Besuche. Auf deren Esstisch fallen mir die bunten, beschrifteten Post-it-Zettel auf. Mit einem Seufzen erklärt sie mir: «To-do-Listen bringen nichts, jetzt probiere ich es mit diesen Zetteln, um in die Gänge zu kommen. Könntest Du nicht mal darüber schreiben, über Aufschieberitis?» Mir fällt mein voller Wäschekorb ein, der zu Hause wartet, aber auch ganz andere Dinge …

Wir alle kennen das: Wir schieben ungeliebte Aufgaben vor uns her und lenken uns mit Dingen ab, die angenehmer sind. Manche füllen die Steuererklärung erst in letzter Minute aus, andere tun sich mit der Spesenabrechnung schwer oder zögern den Anruf, um einen Vorsorgetermin zu vereinbaren, möglichst lange hinaus. Je nach Ausprägung bezeichnet man dieses unerwünschte Verhalten als «Aufschieberitis», «Prokrastination» oder «Erledigungsblockade». Meist leiden nur die Betroffenen selbst unter ihrem Verhalten, die einen mehr, die anderen weniger. In Extremfällen ist jedoch auch das berufliche oder private Umfeld betroffen.

Der Grundstein wird oft in der Kindheit gelegt

Prokrastination hat nichts mit Faulheit zu tun, denn Aufschieberinnen und Aufschieber sind meist sehr aktiv mit anderen Dingen beschäftigt. Viele Studentenwohnungen, die während Prüfungszeiten besonders gründlich geputzt werden, sind ein Beweis dafür. Ebenso ist das Aufschieben kein Zeichen von mangelnder Intelligenz, eher im Gegenteil: Wer kaum etwas für die Schule tun musste, weil ihm alles leicht fiel, hat als Kind weniger gut gelernt, sich diszipliniert unliebsamen Aufgaben zu widmen. Eine Fähigkeit, die sich später im Leben als durchaus nützlich erweist. Das kann tröstlich sein für die Kinder, die im Vergleich zu ihren Geschwistern oder Freunden härter arbeiten mussten, um die gleichen schulischen Leistungen zu erzielen.

Werden Kinder ständig ermahnt, ihr Zimmer aufzuräumen, neigen sie später eher zu Unordnung.

Es macht allerdings einen Unterschied, welche Erfahrungen wir als Kinder mit fixen Strukturen und Disziplin gemacht haben. Studien zeigen, dass diejenigen Erwachsenen eher prokrastinieren, die als Kinder zu viel Kontrolle und wenig Eigenverantwortung erfahren haben. Werden Kinder ständig ermahnt, ihr Zimmer aufzuräumen, kann das dazu führen, dass sie später eher zu Unordnung neigen, da das Aufräumen eng und nachhaltig mit Gefühlen des Widerwillens verknüpft ist. Die Prokrastination ist somit eine Art rebellisches Verhalten des inneren Kindes.

Zu viel Handlungsspielraum lädt zum Aufschieben ein

Im Erwachsenenalter führt hingegen nicht die Kontrolle, sondern eher das Gegenteil zu Aufschieberitis. Häufig tun sich diejenigen Leute schwerer, ins Handeln zu kommen, deren Alltag geprägt ist von vielen Freiheiten. Dazu gehören neben Studenten auch Selbständige sowie Hausfrauen und Hausmänner. Auch wenn eine Tätigkeit kein klares Ende hat oder man wenig Wertschätzung dafür erhält, was bei der Hausarbeit oft der Fall ist, tendiert man zum Aufschieben. Dasselbe gilt für Perfektionisten: Diese haben oft hohe Erwartungen an sich und befürchten, diesen nicht gerecht zu werden. Dadurch fühlen sie sich regelrecht blockiert und nehmen eine Aufgabe erst gar nicht in Angriff. Impulsive Menschen neigen ebenfalls zum Aufschieben. Nicht wegen Blockaden, sondern weil sie sich schlicht leichter ablenken lassen.

Je besser man versteht, warum man bestimmte Dinge vor sich herschiebt, desto eher kann man dagegen vorgehen. In jedem Fall sollte man sich darüber im Klaren sein, dass es Geduld braucht, Verhaltensweisen umzuprogrammieren, die sich über viele Jahre in unserem Gehirn eingeprägt haben. Das Einüben neuer, nützlicherer Gewohnheiten geht nicht von heute auf morgen, sondern dauert im Schnitt 66 Tage (Lesen Sie dazu auch diesen Beitrag).

Oft hilft es, sich von möglichen Ablenkungen fernzuhalten, was natürlich in Zeiten von Internet, Smartphones und Netflix ungleich schwieriger ist als früher. Ausserdem sollte man sich Teilziele setzen, sich für kleine Fortschritte belohnen und eine soziale Kontrolle etablieren, indem man seine Ziele einem wohlwollenden Partner oder Freund mitteilt. Die letztgenannten Tipps werden meine Nachbarin und ich in Zukunft umsetzen. Sie lassen sich gut mit einer gemeinsamen Tasse Kaffee verbinden.

Weitere Beiträge zum Thema: