Warum Ferien mit Kindern zu Hause am schönsten sind

Wie so viele ist auch unser Autor diesen Sommer mit der Familie im eigenen Vierwandland zurückgeblieben – und findet es überraschend entspannend.

Was ich mag: Ferien. Was ich nicht mag: Stress. Was oft eintritt, wenn man mit kleinen, noch unselbstständigen Kindern in den Ferien ist: Stress. «Ich kann meinen Kids auch daheim hinterherrennen, hinterherputzen, sie füttern und wickeln», zitiere ich mich persönlich, wie ich schon vor x Jahren dachte. Aber trotzdem stand man dann alle Jahre wieder vor dem Gotthard im Stau oder in irgendeiner Flughafenhalle oder in der Warteschlange vor dem Sessellift.

Wer Ferien hat, muss doch unbedingt in die selbigen verschwinden. Ja? Nein. Heuer gibt es dieses Pop-up-Reisebüro namens Corona-Tours, das die sommerliche Ferienplanung für viele von uns übernommen hat. Drei Angebote standen zur Auswahl: Ferien im eigenen Vierwandland, Ferien innerhalb von Grenzinesien oder aber – die umstrittenste Variante – Ferien in der Trenddestination Covidistan. Bei letzterem Trip ist auf dem Rückweg ein Zwischenstopp in Quarantänien inklusive.

Eben, auch ich mag Ferien. Aber mit Kindern sind es hin und wieder durchaus die stressigsten Tage des Jahres. Deshalb drei Gründe, weshalb meine Ferien mit Kids daheim heuer entspannter waren als in vergangenen Jahren – trotz überblickbarem Bewegungsradius:

Grund 1: Fliegen erst ab Schulalter

Ein sechsstündiger Flug ist einem kleinen Kind durchaus zuzumuten. Verdammt, nein! Kloten – Birrfeld, das wäre eine zumutbare Flugstrecke für Babys. Bei längeren Flugreisen besteht die Gefahr, dass der väterliche Geduldsfaden nicht nur reisst, sondern dass es ihn pulverisiert.

Beispiel? Man flog ja schliesslich vor einigen Jahren mit einem Baby nach Dubai. Ok, es war ein Verwandtenbesuch, kann man mal machen, muss man aber nicht. Denn Junior, damals wirklich noch sehr klein, hatte den ganzen Flug lang oben und unten Tag der offenen Körperöffnungen. Keine weiteren Details. Klar, Kinder übergeben sich hin und wieder auch im Vierwandland. Nur ist da die eigene Beinfreiheit etwas grösser, was die Nerven deutlich weniger strapaziert als auf einem Mittelstreckenflug. Deshalb: Fliegen künftig erst ab Schulalter. Wenn überhaupt.

Grund 2: Jimmy eat Tablet

In den Ferien sieht man Dinge, die man nicht sehen möchte. Zum Beispiel in dieser Hotelanlage damals in Griechenland. Und ich spreche nicht von allzu knappen Badeoutfits, die keine Fragen mehr offenlassen – sei es bei Männlein oder Weiblein. Sondern von anderen Kindern, die den eigenen Nachwuchs, sagen wir mal, auf zweifelhafte Art und Weise inspirieren. Junior: «Papa, warum darf der Bub beim Zmorge ‹äi-pädle›?» Ich: «Weil seine Eltern Idioten sind.»

Denn der etwa zehnjährige Junge, nennen wir ihn Jimmy, «glubschäugerte» inklusive Kopfhörer auf seinen Screen und «fudifingerte» irgendein Game, während ihn seine Mutter fütterte – selbstverständlich mit Donuts. Frei nach Cäsar: Jimmy sass, frass und siegte. Mich als Endgegner knackte er allerdings nicht. Denn ob daheim oder sonstwo: Gadgets und Games beim Essen? Vergiss es.

Grund 3: Will sonst noch jemand meine Kohle?

Als Erwachsener gibst du in den Ferien im Vierwandland kein Geld für Bücher aus, die dann zwar bis auf Weiteres und romantischerweise ein bisschen Sand zwischen den Seiten haben, die du aber niemals zu Ende liest. Mit den Kinderspielsachen verhält es sich ähnlich: Hier ein Stofftier, das dann im Hotel vergessen geht, da ein Gummieinhorn, das schon beim Aufpumpen platzt, dort ein Armbändeli, das nach zweimal anziehen in tausend einzelne Kügelchen zerfällt.

Schrott, den die Kinder zuhause nicht mal von der Grossmutter geschenkt bekommen. Aber kaufen musste man es trotzdem: «Es sind ja Ferien.» Ja klar, Ferien heisst schliesslich auch: Hirn ausschalten und mit Kohle um sich schmeissen. Daheim passiert das nicht.

Fazit: Sie sehen, als glücklich Zurückgebliebener im Vierwandland geht es mir als Papa besser. Egoistisch? Nein, denn meinen Kindern gefällts auch. Trotzdem freue ich mich auf künftige Trips «en famille». Mit Kindern, die ihre Ausscheidungen besser im Griff haben. Mit Kindern, die selber dafür verantwortlich sind, wie sinnig oder unsinnig sie ihr Taschengeld über Bord werfen möchten. Und mit Kindern, die ohne zu fragen wissen, dass Jimmys Eltern Idioten sind.