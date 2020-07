Teure, teure Mutterschaft

Mutter zu sein, ist ein Verlustgeschäft. Eine aktuelle Studie zeigt: Es geht um ein Vermögen. Überraschend daran ist vor allem, dass es so normal scheint.

Kürzlich bestellten wir unsere AHV-Kontoauszüge, mein Partner und ich. Was soll ich sagen? Ich weiss ja, dass er mehr verdient. Der Blick auf die Papiere, die nun ausgebreitet vor uns lagen, war dennoch, wie wenn beim Fernglas am Schärferegler hantiert wird. Gestochen scharf zeigte sich: Zuerst lange Zeit Gleichstand. Dann Geburt und, zack, Schere auf!

Dabei arbeiten wir beide nicht mehr Vollzeit, seit wir Eltern sind. Ja, ich reduzierte anfangs mehr als er. Doch gab es bei beiden weitere Veränderungen, hier eine Weiterbildung, da branchenspezifische Honorarunterschiede, jedenfalls: individuelle Erklärungen. Meine ich.

Mama zahlt drauf

So individuell, wie man gerne glaubt, ist es aber wohl selten. Dass Mütter draufzahlen, und nicht wenig, ist bekannt. Eindrückliche Zahlen liefert eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung: Eine Frau mit einem Kind in Westdeutschland verdient im Lauf ihres Lebens 43 Prozent weniger als eine kinderlose Frau, steht da. Und mit jedem weiteren Kind erhöhen sich die finanziellen Einbussen. Bei zwei Kindern auf 54, bei drei auf fast 70 Prozent. Deprimierender wird es nur, wenn man mit konkreten Zahlen rechnet… oder weiterliest und erfährt, dass Frauen mit Kindern im Lauf ihres Lebens durchschnittlich nur halb so viel wie Männer verdienen. Väter dagegen, Achtung, haben auf dem Lohnzettel gar mehr als ihre kinderlosen Kollegen.

Die Studie untersucht die Situation in Deutschland. Dass es hier nicht komplett anders ist, sagen einem aber nicht nur Bauchgefühl und AHV-Auszug. Laut einem NZZ-Artikel zeigen verschiedene Datensätze: Auch in der Schweiz gibt es eine «Mutterschaftsstrafe». Vermutet wird, dass sie ähnlich hoch ausfallen könnte, wie in Deutschland. Beachtlich sind Ergebnisse einer Studie der Uni Neuenburg im Auftrag von Pro Familia: Unterbricht eine Frau zunächst ihre Berufskarriere, kann dies für sie im Lauf der Zeit Einbussen von bis zu 900’000 Franken bedeuten.

Normal? Skandalös!

Gewaltige Zahlen. Aber überraschend? Überraschend ist eher, dass die Ungleichheit so normal scheint. Mütter arbeiten schliesslich auch weniger… denken wir doch. Ein Hauptgrund für Mamas Verlust ist ja, dass – in Deutschland wie in der Schweiz – noch immer das Ernährer-Zuverdienerin-Modell dominiert. Frau reduziert im Beruf oder unterbricht ganz, wenn das erste Kind kommt. Und ihr Einkommen erholt sich davon auch später nie mehr.

Doch von wegen weniger arbeiten: Unter dem Strich leisten Mütter und Väter etwa gleich viele Arbeitsstunden. Laut Zahlen des Bundesamtes für Statistik sind es bei beiden plus minus 70 Stunden wöchentlich. So oder so viel! Bloss besteht Mamas Pensum zum markant grösseren Teil aus Essen kochen, Wäsche waschen, Kinder betreuen – zwar «systemrelevant», aber nicht bezahlt. Oder, wie Journalistin Sibylle Stillhart in ihrem Buch «Schluss mit gratis!» schreibt: «Die meisten Frauen arbeiten, ohne dafür einen Lohn zu erhalten.» Normal? Skandalös eher, wie Mütter deshalb finanziell dastehen!

Gleichstellung nur für Privilegierte?

Erwerbspensum erhöhen also? Macht Sinn. Auch wenn die Empfehlung an Mütter, mehr zu arbeiten, ein bisschen so wirkt, als fordere man Marathonläuferinnen auf, mehr Schritte pro Tag zurückzulegen. Doch verkleinert ein höheres Erwerbspensum nicht nur die Öffnung der Schere, sondern auch das Risiko der Altersarmut. Bloss: Wenn dabei nur die Doppelbelastung steigt und Babypause, «Gender Pay Gap», «Frauenberuf» oder alles zusammen den Zweitlohn auch bei höherem Pensum zum «Taschengeld» degradieren und dieses von Steuerrechnung und Kita-Gebühren wieder aufgefressen wird … nicht ermutigend! Im Schatten von Kita-Tagen und ausgelagerter Haushaltsarbeit lauert zudem die unbequeme Frage: Ist das Gleichstellung, was da via weniger privilegierter Frauen erkauft wird? Nein, findet etwa Journalistin Teresa Bücker im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und dass sich eine solche «Gleichstellung» nur halten lässt, wenn grad kein Lockdown ist, haben wir gesehen.

Klar ist, dass die Rechnung ohne Männer nicht aufgeht. Rollenbilder müssen hinterfragt, Zuständigkeiten verhandelt werden. Verdient er aber mehr als sie – wie so oft – müssen beide sehr idealistisch sein, um bezahlte und unbezahlte Arbeit gerecht zu teilen. Und nicht zu knapp bei Kasse, um überhaupt die Wahl zu haben …

Kippen wir den Schalter um!

Da lässt sich nicht oft genug gegen «Gender Pay Gap» und schlecht bezahlte «Frauenberufe» anschreiben. Es ist aber auch weiter zu bohren, etwa mit Fragen, wo eine ausgebaute Elternzeit für Mütter und Väter bleibt oder warum die 42-Stunden-Woche so sakrosankt ist. Im «Das Magazin» sprach sich Adelheid Biesecker für eine radikale Verkürzung der Erwerbsarbeit aus. Eine 20-Stunden-Woche, so die Ökonomin, «ermöglicht allen Erwerbsarbeit – Männern wie Frauen. Und so könnten wir die Männer gleichwertig in die Sorgeprozesse einbeziehen.»

Solche Ansätze gegen Ungleichheit – wie auch die Anerkennung von Care-Arbeit oder das bedingungslose Grundeinkommen – werden vermehrt diskutiert. Zu oft noch, scheint es, werden Ideen, die nicht ins gewohnte Denkschema passen, aber als Utopien abgetan. Vielleicht können wir uns das allerdings gar nicht mehr lange leisten: Wenn bald Milliarden Menschen ökonomisch überflüssig werden, wie etwa Historiker Yuval Harari im Buch «21 Lektionen für das 21. Jahrhundert» als Szenario skizziert, muss ein Plan B her. Zum Beispiel, so Harari, das Spektrum menschlicher Tätigkeiten zu erweitern, die wir «Arbeit» nennen: «Gegenwärtig kümmern sich Milliarden Eltern um ihre Kinder, Nachbarn geben aufeinander acht, und Bürger organisieren Gemeinschaften, ohne dass diese wertvollen Tätigkeiten als ‹Arbeit› anerkannt wären. Möglicherweise müssen wir einen Schalter in unserem Kopf umlegen und anerkennen, dass Kindererziehung vermutlich die wichtigste und herausforderndste Tätigkeit auf dieser Welt ist.»

Für diese «wichtigste und herausforderndste Tätigkeit» bezahlen Mütter noch immer ein Vermögen. Machen wir uns daran, den Schalter umzukippen. Bis dahin: Werft ein Auge auf eure AHV-Kontoauszüge.

