Dem Baby ist alles egal

Die dankbarste Kategorie Kinder während des Lockdown sind die ganz Kleinen. Doch wie gehts dem Grösseren?

Freitag, 24. April

Beebers schlabbert seinen Pastinakenbrei rund zur Hälfte in sich rein. Den Rest verteilt er gleichmässig über Gesicht, Kleidung, Boden und Eltern. So lief das heute, gestern, vor dem Lockdown und vermutlich auch danach.

Babys sind die dankbarste Kategorie Kinder, die man jetzt haben kann: Verbringen gerne Zeit zu Hause, weil ohnehin wenig wetterfest, und begnügen sich mit Mutti und Vati. Grosseltern, Nachbarinnen, andere Kinder, Onten und Tankel sind für Babys Glück höchstens nice to have.

Platz zwei der zufriedenen Kinder belegt die Teenagerin, die Tag und Nacht mit der Spielkonsole verbunden ist. Und solange sie in den Pausen mit geröteten Augen die Aufgaben der Schule löst, sind auch die Eltern glücklich. Zugegeben, ich weiss wenig über Teenager, weil ich selber keine besitze. Die meisten werden wohl durchaus unter der Isolation leiden, aber immerhin können sie selbstständig Kontakt zu Gleichaltrigen halten. Zum Beispiel mit diesen ominösen Sprachnachrichten, über die wir Altmillennials nur den Kopf schütteln.

Wir geben uns Mühe, ihn auch jetzt nicht zu isolieren.

Am schlimmsten trifft die Situation mutmasslich Kinder zwischen 3 Jahren und Smartphone. Unsere Kinderärztin sagte einmal, es sei für die Entwicklung wichtig, dass Kinder ab drei Jahren täglich Sozialkontakte zu Gleichaltrigen haben. Das blieb in meinem Grosshirn hängen, weil das beim Brecht damals nicht gegeben war. Seit der Einschulung hat er nun diese regelmässigen Kontakte – wenn gerade kein gefährliches Virus um die Häuser zieht.

Aber wir geben uns Mühe, ihn auch jetzt nicht zu isolieren. Ich berichtete hier bereits über die wenigen designierten Spielkameraden und den Brieffreund. Heute Morgen besuchten wir eine Mitschülerin, die Geburtstag «feiert». An der Haustür und mit etwa 4 Metern Abstand. Aber die Kinder konnten sich wieder einmal sehen und Gebasteltes übergeben.

Ich bin froh, haben die Behörden hierzulande das Wohl der Kinder im Auge und drücken ihnen kein strenges Kontaktverbot auf. Jaja, ich wiederhole mich in dieser Sache. Auch deshalb, weil das nicht selbstverständlich ist. Deutschland zum Beispiel handelt strenger und verbietet Kindern den Kontakt zu anderen Kindern. Das sorgt für viel schlechte Stimmung. Eltern berichten von tief betrübten Einzelkindern und sind wütend, wenn sie draussen Kinder von «unsolidarischen» Eltern sehen. Nachbarn schrauben in Siedlungen die Schaukeln ab oder rufen die Polizei, wenn doch zwei Kinder zusammen spielen.

Wie viel weniger ansteckend jüngere Kinder sind, bleibt noch zu klären. Was man aber schon mal sagen kann: Die Schweizer Kurve flacht mit grundsätzlich offenen Kitas und Kindern, die in kleinen Gruppen spielen, mindestens genauso gut ab wie die in Deutschland. Der pragmatische Umgang bei den Kindern stellt also offenbar kein massives Risiko dar. Ich bin zuversichtlich, dass auch die Wiedereröffnung des Präsenzunterrichts alleine keinen Rückfall verursachen wird.

«Schule?» Das Baby guckt etwas gelangweilt aus der explodierten Pastinake. Ihm ist das nun wirklich alles egal.

