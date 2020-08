Wie Mobilezone unter Corona leidet

Die Dividendenperle verliert an Glanz. Die Aktie ist im Keller, eine Kurserholung ist nicht in Sicht.

Mit 81 Jahren habe ich mein Mehrfamilienhaus verkauft und lebe vorwiegend von Dividenden. Ich habe unter anderem 60’000 Mobilezone-Aktien. Leider ist da der Wurm drin. Soll ich liquidieren oder auf weitere 0.60 Franken Dividende hoffen? H.I.

Bei der Smartphone-Ladenkette Mobilezone zeigt der Aktienkurs nicht erst seit dem Crash im Frühling nach unten. Seit dem Höchststand vor fünf Jahren auf über 17 Franken ist der Kurs phasenweise auf 7 Franken getaucht. Anders als viele Aktien im techaffinen Bereich haben die Mobilezone-Papiere von der starken Börsenerholung seit dem Frühling nicht profitiert. Der Grund: Die Corona-Pandemie zeigt auch bei Mobilezone deutlich negative Spuren. Die Gruppe musste wegen dem Lockdown zeitweise die Läden schliessen. Die Geschäftsaussichten in diesem Jahr haben sich stark eingetrübt.

Persönlich erwarte ich, dass sich die Geschäftsperspektiven für Mobilezone langfristig eher verschlechtern. Mit 120 Geschäften setzt Mobilezone nach wie vor stark auf den stationären Handel mit Smartphones und Zubehör. Zwar benötigen viele Konsumentinnen und Konsumenten sowie Geschäftskunden auch künftig Beratung rund um ihre Telekombedürfnisse. Und der Smartphone-Markt wird weiter wachsen. Daran kann Mobilezone dank einer klaren Positionierung zweifellos partizipieren.

Ich erwarte aber, dass immer mehr Marktanteile in den Online-Handel abfliessen. Hier haben neben Mobilezone auch Telekomanbieter wie Swisscom, Sunrise oder Salt eine starke Position und konkurrenzieren mit ihren Shops Mobilezone zusätzlich. Darüber hinaus mischen im Online-Handel von Smartphones eine Vielzahl weiterer Konkurrenten den Markt auf und bringen Margen und Preise unter Druck. Mit 120 Läden hat Mobilezone beträchtliche Fixkosten, die erst noch verdient werden müssen.

Während das Geschäft – von Corona abgesehen – in der Schweiz recht gut läuft, hat die Gruppe in Deutschland beträchtliche Probleme. Schon früher hat Mobilezone aufgrund der aktuellen Krise eine Gewinnwarnung herausgegeben und eine Restrukturierung in Deutschland angekündigt. In unserem nördlichen Nachbarland wird der indirekte Vertrieb zentral unter dem Dach einer neuen Marke namens Mobilezone Handel gebündelt. Stellen werden abgebaut und Restrukturierungskosten belasten das Ergebnis im laufenden Jahr. Immerhin dürften dank der Restrukturierung Synergien genutzt und jährliche Kosteneinsparungen von 5 Millionen Euro ab dem nächsten Jahr möglich werden.

Allerdings steigen die Kosten in der Schweiz, denn Mobilezone will bis 2023 alle 120 Shops renovieren und damit die Online-Welt enger mit den Läden verknüpfen. Das finde ich sinnvoll, da der stationäre und der Online-Handel immer mehr zusammengehen. Fatal wäre für Mobilezone aber, wenn sich die Kunden im Laden beraten lassen, die Produkte aber online bei einem Konkurrenten kaufen. Mobilezone muss somit auch auf dem Online-Kanal preislich extrem wettbewerbsfähig bleiben, um Marktanteile zu verteidigen, da der Konkurrenzkampf online noch härter ist als im stationären Geschäft.

Bislang war Mobilezone eine attraktive Dividendenperle. Auf dem aktuellen Kursniveau liegt tatsächlich eine sehr hohe Dividendenrendite von rund 8 Prozent drin. Die grosse Frage ist aber, ob die Dividende bei 60 Rappen bleibt. Da habe ich angesichts der Corona-Folgen aufs Geschäft einige Zweifel. Sie müssen wie bei vielen anderen Unternehmen mit einer Dividendenkürzung rechnen. Eine deutliche Kurserholung auf die alten Höchstwerte halte ich in nächster Zeit für unwahrscheinlich. Daher würde ich zumindest die hohe Position, die Sie in den Mobilezone-Titeln halten, reduzieren und das Klumpenrisiko vermindern.