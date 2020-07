Wie man sein Vorsorgegeld anlegen darf

Was ist erlaubt, wenn man sein Freizügigkeitsgeld investieren möchte? Und was ist tabu? Das sagt der Geldberater.

Mein Geld auf zwei Freizügigkeitskonten von je rund 80’000 Franken möchte ich bei den attraktiven Kursen in Aktien anlegen. Die Bank sagt mir, es gebe nur die Möglichkeit in Fonds zu wandeln und man müsse ihr die Erlaubnis geben, zu kaufen und zu verkaufen. Mir wäre lieber, direkt in Aktien zu investieren oder in kostengünstige ETF ohne Handelserlaubnis. Gibt es da Möglichkeiten? U.W.

Das Freizügigkeitskonto ist dafür geschaffen, Mittel aus der beruflichen Vorsorge sicher aufzubewahren, wenn man temporär oder definitiv aus der Pensionskasse ausgetreten ist. Das Problem dabei ist, dass man auf einem Freizügigkeitskonto kaum mehr Zins erhält. Nach Abzug der Teuerung verliert man unter Umständen sogar Geld. Daher macht es durchaus Sinn, wenn man sein Freizügigkeitsgeld, so wie Sie es sich angedacht haben, investiert und nicht einfach auf dem Konto brachliegen lässt.

Beachten sollten Sie allerdings den Anlagehorizont: Je nachdem, wie bald Sie das Geld brauchen und es beziehen können oder wollen, leitet sich ein anderer Anlagehorizont ab, was eine andere Anlagestrategie empfehlenswert macht.

Weil es sich um Vorsorgegeld handelt, sind Sie bei der Anlage des Freizügigkeitsgeldes nicht frei. Sie dürfen selbst nicht – wie Sie es mit Ihrem sonstigen Ersparten tun können – in Einzelaktien investieren und haben auch bei der Anlagestrategie Auflagen. Auch übliche Exchange Traded Funds (ETFs) dürfen von Ihnen dafür nicht genutzt werden.

Je nach Bank haben Sie mehr oder weniger Wahlmöglichkeiten.

Konkret müssen die gewählten Anlageprodukte den Anlagerichtlinien BVV2 entsprechen. BVV2 steht für die Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. In dieser Verordnung sind die zulässigen Anlageklassen, deren Gewichtung und die Form der Nutzungsmöglichkeiten definiert.

Vor diesem Hintergrund ist es Ihnen nur erlaubt, die Freizügigkeitsstiftung Ihrer Bank zu beauftragen, Ihr Freizügigkeitsgeld in eine der schweizerischen Aufsicht unterstellten kollektiven Anlage zu investieren. Gemeint sind damit spezielle Vorsorgefonds, welche den Anlagerichtlinien BVV2 entsprechen. Ihr Handlungsspielraum ist somit begrenzt.

Dennoch haben Sie je nach Bank, auf der Sie Ihr Freizügigkeitsgeld deponiert haben, mehr oder weniger Wahlmöglichkeiten. Sie können immerhin unter verschiedenen Vorsorgefonds entscheiden, die sich in ihrer Anlagestrategie unterscheiden. Meist geht es in erster Linie darum, wie stark der grösseren Schwankungen ausgesetzte Aktienteil gewichtet wird.

Längst nicht alle Banken bieten kostengünstige Vorsorgefonds an.

Beträchtliche Unterschiede gibt es bei den verschiedenen Vorsorgefonds auch punkto Gebühren. Wenn Sie einen passiv verwalteten Vorsorgefonds nutzen, werden Ihnen tiefere Gebühren verrechnet. Ihre Rendite wird somit weniger geschmälert. Allerdings bieten längst nicht alle Banken kostengünstige Vorsorgefonds an, da sie oft mehr Interesse daran haben, hauseigene Vehikel mit höheren Gebühren zu verkaufen.

Für Sparer wie Sie, die gezielt günstige Vorsorgevehikel suchen, bietet beispielsweise die Fondanabieterin Swisscanto mit ihren Vorsorge-Fondsreihe Passiv VT entsprechende Vehikel an, die einen Aktienanteil von 25, 45, 75 oder sogar 95 Prozent aufweisen. Diese Fonds sind bei verschiedenen Banken erhältlich – oft allerdings nur auf Anfrage.

Wenn Sie einen Vorsorgefonds mit einem höheren Aktienanteil wählen, müssen Sie sich bewusst sein, dass Sie erhöhte Risiken eingehen, was bei einem kurzen Anlagehorizont problematisch sein kann, zumal wir aufgrund der Corona-Krise an den Finanzmärkten wohl noch längere Zeit mit Turbulenzen rechnen müssen. Die Kurse können jederzeit erneut tauchen.