Trotz schlechter Verzinsung: Freiwillige Einzahlungen in die Pensionskasse lohnen sich nur schon wegen der Steuerreduktion.

Vielen Dank für Ihre erhellenden Beiträge zum Thema Pensionskasse und Teilzeitarbeit. Ich habe eine ergänzende Frage: Bei der PK besteht die Möglichkeit, Lücken durch einen Einkauf zu schliessen. Gelten die in diesem Rahmen eingezahlte Vorsorgegelder als Vorsorgegelder nach BVG oder als überobligatorisches Guthaben? Letzteres würde nicht nach BVG-Zinssatz, sondern zu einem weit tieferen Zinssatz verzinst, oder? Lohnt sich in diesem Fall ein Einkauf überhaupt? M.S.

Bevor Sie einen freiwilligen Einkauf in Ihre Pensionskasse tätigen, sollten Sie sich bei Ihrer Vorsorgeinstitution erkundigen, wo genau Ihr Geld hinfliesst. Meist ist es nämlich so, dass freiwillige Zahlungen nicht etwa in den obligatorischen Teil gehen, sondern in den überobligatorischen Teil. Das hat, wie Sie es in Ihrer Frage richtig ansprechen, den Nachteil, dass man auf diesem Geld in der Regel eine tiefere Verzinsung hat.

Im obligatorischen Teil gilt ein Mindestzins, der vom Bundesrat jeweils vorgeschrieben wird. Man hat also eine Renditegarantie. Im überobligatorischen Teil sind die Kassen frei. Sie dürfen selbst bestimmen, wie hoch sie die Guthaben verzinsen. Unter Umständen werden die Guthaben dann auch gar nicht verzinst. Im obligatorischen Teil werden die Guthaben aktuell indes zu mindestens 1 Prozent verzinst. In Zeiten rekordtiefer Zinsen ist das attraktiv. Sehr sichere Bundesobligationen in Schweizerfranken werfen im Vergleich eine Negativrendite ab. Ob freiwillige Einzahlungen in den obligatorischen oder den überobligatorischen Teil gehen, können Sie auch im Reglement Ihrer Pensionskasse nachlesen oder eben direkt bei der Kasse nachfragen.

Im obligatorischen Teil gilt auch ein gesetzlich festgelegter Umwandlungssatz von aktuell nach wie vor hohen 6,8 Prozent, mit dem das Guthaben in eine Rente umgewandelt wird. Im überobligatorischen Teil sind die Pensionskassen auch punkto Umwandlungssatz frei. Viele Kassen haben diesen tief angesetzt, was dann über die gesamten Guthaben hinweg gerechnet einen tieferen Satz ergibt.

Durch eine Staffelung der PK-Einkäufe erreichen Sie, dass Sie dem Fiskus während mehrerer Jahre weniger abliefern müssen.

Wie hoch Ihre Rendite dank einem freiwilligen Einkauf in die Pensionskasse ausfällt, hängt allerdings nicht nur allein von der Verzinsung der Guthaben ab, sondern auch vom Steuereffekt. Denn Ihre freiwilligen Einzahlungen in die 2. Säule-Säule dürfen Sie von der Steuer abziehen und zahlen deshalb im Folgejahr je nach Höhe der Einzahlung deutlich weniger Steuern. Das ist bei der Renditeberechnung mit zu berücksichtigen.

Falls Sie nicht nur in einem einzelnen Jahr einzahlen, können Sie den Steuereffekt sogar noch optimieren: Durch eine Staffelung der Einkäufe in die Pensionskasse erreichen Sie, dass Sie dem Fiskus gleich während mehrerer Jahre weniger abliefern müssen. Diese oft erhebliche Steuerersparnis führt dazu, dass sich freiwillige Einzahlungen in den meisten Fällen auch dann noch lohnen, wenn das Kapital in den überobligatorischen Teil geht und dieses schlecht verzinst wird.

Ich rate Ihnen, den genauen Steuereffekt anhand Ihrer konkreten Zahlen abzuklären und gleichzeitig zu prüfen, wie Ihre Einzahlungen verzinst werden. Dann haben Sie Klarheit. Bei dieser Gelegenheit würde ich auch noch schauen, wie robust Ihre Kasse dasteht. Ein wichtiger Anhaltspunkt dazu liefert der Deckungsgrad der Kasse, der nicht unter 100 Prozent liegen sollte.