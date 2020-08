So legen Sie Ihr Altersgeld umsichtig an

In welche Aktienfonds soll man als Pensionär investieren? Und welche Anlageklassen sind sonst noch wichtig? Der Experte weiss Rat.

Ich möchte mein Altersgeld gestaffelt investieren. Es kommen für mich nur ETF in Frage. Würden Sie in den SMI, SPI oder SLI investieren? Zudem möchte ich noch in den S&P 500 investieren. In welche ETF? Ich werde dieses Jahr 62 Jahre alt. Mein PK-Geld von rund 500’000 Franken liegt auf zwei Freizügigkeitskonten. Die nächsten drei Jahre löse ich zudem jedes Jahr ein Säule-3a-Konto auf und mache Vermögensverzehr. R. B.

Es ist grundsätzlich positiv, dass Sie gestaffelt investieren wollen, da wir nie wissen, ob es im Zuge der andauernden Coronakrise neue und heftige Rückschläge gibt. Um in den Schweizer Aktienmarkt zu investieren, würde ich je einen Exchange Traded Fund (ETF) nutzen, der an den SMI und einen, der an den deutlich breiter gefassten SPI gekoppelt ist.

Mit dem SMI setzen Sie auf die 20 Schweizer Unternehmen mit der höchsten Börsenkapitalisierung. Allerdings haben in diesem Index die drei Schwergewichte Roche, Nestlé und Novartis ein Übergewicht. In gewissen Börsenphasen entwickeln sich kleinere Unternehmen besser. Daher würde ich im Sinne der Diversifikation auch ein Instrument auf den SPI mit einbeziehen, mit dem Sie kostengünstig den gesamten Schweizer Aktienmarkt abdecken können.

Für den SMI würde ich den entsprechenden ETF der UBS mit Fondsdomizil Schweiz wählen. Dieser zeichnet sich durch ein hohes Volumen, tiefe Gebühren und aufgrund des Fondsdomizils Schweiz durch steuerliche Vorteile aus. Für den SPI würde ich das Produkt iShares Core SPI (CH) der BlackRock-Tochter nutzen. Beim S&P 500-Index engagieren Sie sich in die Aktien der 500 grössten Unternehmen der USA. Hier halte ich den iShares Core S&P 500 UCITS ETF für interessant.

Auf keinen Fall aber sollten Sie nur auf diese Instrumente setzen, sondern Ihr Kapital breit auf verschiedene Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, Immobilien oder Rohstoffe diversifizieren. Auch diese Anlageklassen lassen sich einfach mittels Indexfonds oder ETFs abbilden. Wenn Sie sich nur auf Aktien fokussieren oder diese zu stark gewichten, haben Sie zwar auf lange Sicht theoretisch hohe Renditechancen. Gleichzeitig gehen Sie aber ein Klumpenrisiko und hohe Kursschwankungsrisiken ein.

Der Corona-Crash hat uns wieder mal vor Augen geführt, dass selbst erstklassige Aktien innert kurzer Zeit durchaus zwanzig, dreissig oder mehr Prozent einbrechen können. Weil auch ganze Märkte – wie es sich gerade gezeigt hat – abstürzen können, nützt es in solchen Fällen auch wenig, dass man bezogen auf den entsprechenden Markt eine breite Diversifikation vorgenommen hat. Daher ist eine Diversifikation auch auf andere Anlageklassen notwendig.

Zudem würde ich selbst im Aktiensegment, das Sie angesprochen haben, noch breiter diversifizieren und zusätzlich Instrumente einsetzen, die zum Beispiel an den EuroStoxx50-Index und einen Emerging-Markets-Index wie den MSCI Emerging Markets gebunden sind. Gerade weil es sich um Ihr Altersgeld handelt und Sie dieses für die Bestreitung Ihres Lebensunterhaltes im Alter brauchen, sollten Sie aus meiner Sicht besonders vorsichtig mit dem Kapital umgehen.

Nach einem Crash besteht zwar bei erstklassigen Aktien eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich diese auf lange Sicht wieder erholen. Doch erstens gibt es dafür keine Garantie und zweitens kann die Erholung auch mal mehr als zehn Jahre dauern. Im Gegensatz zu einem ganz jungen Menschen haben Sie den Nachteil, dass Ihr Anlagehorizont zwangsläufig kürzer ist. Diesen wichtigen Aspekt sollten Sie bei der Festlegung Ihrer eigenen Risikofähigkeit und Ihrer Anlagestrategie unbedingt gebührend berücksichtigen.

Sie sollten sich vor einem Investment somit genau überlegen, wie viel Risiken Sie mit Ihrem Geld eingehen wollen und können, ohne dass Sie bei weiteren Einbrüchen an den Finanzmärkten in Not kommen. Die gigantischen Finanzspritzen der internationalen Notenbanken werden hoffentlich dazu beitragen, dass sich die Märkte und die Wirtschaft als Ganzes nach der Corona-Krise wieder stabilisieren. Sie führen aber zu einem weiteren Anstieg der globalen Schuldenberge, die irgendwann zu einer weiteren gravierenden Belastungsprobe für die Finanzmärkte werden dürften.