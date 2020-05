Warum der Franken weiter zulegen wird

Als Sparer, Anleger und Konsument setzt man auf starke Währungen – erst recht in der Krise.

Als ich jung war, kostete das Pfund etwa 12 Franken, der Dollar 3.50. Die Lira kostete mal 1 Franken. Glauben Sie, dass dieser Wertverlust der anderen Währungen wirklich aufgehalten werden kann? Viele Investoren kaufen und investieren doch deshalb in Schweizer Franken? S.R.

Gerade für jüngere Menschen lohnt es sich, wenn sie verschiedene Währungscharts studieren. Dann sehen Sie, was Sie in Ihrer Frage ansprechen, dass nämlich der Schweizer Franken auf lange Sicht gegenüber praktisch allen anderen Währungen deutlich zugelegt hat. Für uns entscheidend sind die Währungsrelationen zu den beiden Weltwährungen Dollar und Euro.

Tatsächlich kostete der Dollar früher mehr als vier Franken. Doch man muss nicht mal so weit in die 1960er- und 1970er-Jahre zurückgehen, sondern kann auch den Währungschart der letzten 20 Jahre anschauen, was für die jüngere Generation noch eher nachvollziehbar ist. Da sieht man rasch, dass in dieser Zeitspanne der Dollar zeitweise rund 1.80 Franken kostete, nämlich 2001, und kurze Zeit allerdings auch weniger als 80 Rappen, nämlich 2011. Interessant ist auch der Euro, der 2007 noch rund 1.70 kostete, seither aber fast stetig an Wert verlor.

Im internationalen Vergleich sind wir reicher geworden.

Für uns Schweizer bedeutet das, dass wir für unseren Franken im Ausland mehr kaufen können. Unsere Kaufkraft hat im internationalen Vergleich zugenommen. Im internationalen Vergleich sind wir reicher geworden. Und wenn die Nationalbank nicht intervenieren würde, wären wir gemessen in Fremdwährungen noch reicher. Das sollte man bei der Diskussion um den starken Franken nicht vergessen.

Für die Konsumenten und Sparer ist der starke Franken positiv. Für die Unternehmen, die ihre Produkte im internationalen Konkurrenzkampf verkaufen müssen, ist die Entwicklung indes negativ – ihre Produkte sind rein währungsbedingt im Verhältnis teurer geworden, was unsere stark auf den Export ausgerichtete Wirtschaft beeinflusst und die Exportfirmen vor grosse Herausforderungen stellt – erst recht jetzt in der Corona-Krise, wo zusätzliche Blockaden dazukommen.

Ich teile Ihre Meinung, dass viele ausländische Investoren aus Sicherheitsgründen in Franken investieren. In vielen Ländern der Erde gibt es eine hohe Inflation, also eine hohe Teuerung, was bei uns viele Junge nicht mal mehr aus eigener Erfahrung kennen. Die Inflation ist Gift für das Vermögen, weil sie es auffrisst. Da ist es nachvollziehbar, wenn Leute Schutz vor der Inflation suchen.

Diesen Schutz bietet der Schweizer Franken, der für Sicherheit und Stabilität steht. Darum wird es der Schweizerischen Nationalbank trotz Negativzinsen nicht gelingen, ausländische Investoren aus dem Schweizer Franken zu treiben. Diese Anleger nehmen auch tiefe Renditen oder teilweise sogar Negativzinsen in Kauf, wenn sie dafür für ihre Vermögen Sicherheit erhalten. Sicherheit dürfte meines Erachtens wegen der Rezession, in welche die weltweite Wirtschaft im Zuge der Corona-Krise tauchen wird, für die Investoren noch wichtiger werden.

Irgendwann wird das Geld nicht mehr so locker fliessen.

Gleichzeitig setzt die Politik des spottbilligen Geldes der internationalen Notenbanken seit Jahren gefährliche Anreize: Schulden machen lohnt sich, was dazu geführt hat, dass die Schuldenberge weltweit zugenommen haben. Wegen der notwendigen milliardenschweren Hilfsmassnahmen in der Corona-Krise werden diese noch stärker ansteigen.

Kurzfristig ist das kein Problem. Doch irgendwann müssen wir die Zeche zahlen. Irgendwann wird das Geld nicht mehr so locker fliessen, und dann rächt sich die Schuldenpolitik. Irgendwann wird auch die Inflation wieder ein Thema werden.

In solch einem Kontext wird die Sicherheit des Geldes und des Vermögens noch wichtiger. Darum bin ich überzeugt, dass der Franken weiter eine starke Währung bleibt und sogar noch weiter an Stärke gewinnen wird – trotz der Massnahmen der Nationalbank. Man kann eine Währung zeitweise beeinflussen, langfristig sind die Marktkräfte aber stärker.

Letztlich sollte man sich aus Schweizer Sicht fragen: Möchte ich lieber eine schwache Währung im Portemonnaie haben, wie damals die von Ihnen erwähnte Lira, oder heute den Euro oder eine starke Währung wie den Franken? Für mich ist die Antwort trotz der Klagen über den starken Franken klar: Als Sparer, Anleger und Konsument fährt man langfristig mit einer starken Währung besser.

Der starke Franken ist Ausdruck von Vertrauen. Wenn die Turbulenzen an den Finanzmärkten wegen der Corona-Krise noch lange anhalten oder später auch die negativen Effekte der weltweiten Schuldenberge spürbar werden, dürfte es wieder vermehrt zu einer Flucht in den sicheren Hafen des Schweizer Frankens kommen.