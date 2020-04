Wie man schlechte Berater belangen kann

Ausser vielen Spesen nichts gewesen: Das ist die Erfahrung eines Lesers mit einem Vermögensverwalter. Doch wer haftet für die schlechte Leistung?

Wir haben 2014 einem Vermögensverwalter unser Vermögen von 1 Million Franken als Alterskapital anvertraut. Das Ziel war, eine angemessene Rendite zu erreichen. Nach fünf Jahren ist das Resultat ernüchternd: 70’000 Franken Honorar, das Vermögen ist weniger wert als 2014. Wir haben den Vertrag gekündigt. Wie soll man gegen solche Machenschaften vorgehen, muss man das einfach akzeptieren? H.S.

Ich verstehe Ihren Frust: Statt den gewünschten Ertrag zu erzielen, sitzen Sie auf hohen Verlusten und haben über all die Jahre noch viel Gebühren bezahlt. Ausser vielen Spesen ist in der Tat nichts gewesen.

Irritierend ist, dass die miserable Leistung in einer Börsenphase zustande kam, als es an den Finanzmärkten mehrheitlich aufwärtsging – also noch vor dem Corona-Crash. Die schwache Performance lässt sich somit definitiv nicht mit den Corona-Verwerfungen rechtfertigen.

Der Swiss-Market-Index hat in den fünf Jahren vor der Corona-Krise trotz temporären Rückschlägen wie in den Jahren 2015, 2016 und 2018 unter dem Strich immerhin rund ein Drittel zugelegt. Auch der Goldpreis hatte in den fünf Jahren über 25 Prozent zugelegt. Positiv entwickelt hat sich auch die Anlageklasse Immobilien.

Mit sicheren Obligationen war es wegen der tiefen Zinsen anspruchsvoll, Geld zu verdienen, die Renditen waren tief. Dennoch haben erfolgreiche Vermögensverwalter mit richtiger Gewichtung auch mit Anleihen erhebliche Kursgewinne verbuchen können, da die Zinsen zeitweise sogar wieder zurückgingen – so etwa in den USA.

Vor diesem Hintergrund ist es für mich nicht nachvollziehbar, warum Ihr Vermögensverwalter offenbar eine derart schlechte Performance erreichte. An den Finanzmärkten allein kann es nicht gelegen haben. Obwohl ich Ihre Depotzusammensetzung nicht kenne, befürchte ich, dass Ihr Vermögensverwalter gleich in mehreren Jahren falsche Gewichtungen vorgenommen hat.

Einfach hinnehmen muss man Misserfolge seines Vermögensverwalters nicht.

Wie Sie mir schreiben, hatten Sie vor fünf Jahren mit dem Vermögensverwalter eine konservative Anlagestrategie festgelegt und das schriftlich vereinbart. Darum gehe ich davon aus, dass Sie wahrscheinlich nur einen kleinen Aktienanteil im Depot hatten. Das hatte zur Folge, dass Sie die Hausse an den Aktienmärkten, insbesondere im Traumbörsenjahr 2019 wohl verpassten.

Dennoch war es auch mit anderen, weniger schwankungsanfälligen Anlageklassen im Zeitraum von fünf Jahren möglich, eine ansprechende Rendite zu erreichen. Ihr Vermögensverwalter kann sich nicht einfach mit dem Argument herausreden, dass es momentan eben schwierig sei, Geld zu verdienen. Die Erfolge seiner Konkurrenten noch während der Hausse vor der Corona-Krise liefern das Gegenargument.

Einfach hinnehmen muss man Misserfolge seines Vermögensverwalters nicht. Erstens sollte man bei anhaltendem Misserfolg das Mandat kündigen – das haben Sie bereits gemacht. Zweitens sollte man auch prüfen, ob der Vermögensverwalter seine Sorgfaltspflichten Ihnen gegenüber genügend eingehalten hat.

Hier ist wichtig, was genau schriftlich festgehalten wurde. Die Frage stellt sich in Ihrem Fall, ob sich der Vermögensverwalter an die vertraglichen Details und die festgelegte Strategie gehalten hat oder nicht. Den Vermögensverwalter zur Rechenschaft ziehen können Sie nur, wenn er gegen die schriftlichen Abmachungen verstossen hat. Falls er aber die Vereinbarungen erfüllt hat, aber dennoch keinen Erfolg hatte, können Sie ihn nicht zur Verantwortung ziehen, denn als Anleger trägt man das eigentliche Anlagerisiko selbst.

Ich rate Ihnen, die Depotunterlagen von einer Bank prüfen zu lassen.

Anders ist es, wenn er die Sorgfaltspflichten bei der Verwaltung Ihres Vermögens nicht erfüllt und sich offensichtlich nicht an die Abmachungen gehalten hat – wenn er zum Beispiel Derivate eingesetzt und damit Verluste eingefahren hat, obwohl der Einsatz solcher Instrumente im Vertrag ausdrücklich ausgeschlossen war. Dann sehe ich eine Chance, dass Sie ihn für den Schaden wenigstens teilweise behaften könnten.

Zur Durchsetzung Ihrer Ansprüche müssten Sie allerdings einen Anwalt beiziehen. Aus meiner Sicht lohnt sich das nur, wenn Sie sicher sind, dass die Verluste nicht nur auf das Anlagerisiko zurückzuführen sind, sondern es klare Anhaltspunkte gibt, dass der Vermögensverwalter Regeln verletzt hat.

Ich rate Ihnen, die Depotunterlagen von einer Bank prüfen zu lassen, die Ihnen dann rasch aufzeigen kann, ob die Vertragsbestimmungen erfüllt wurden oder nicht. Auf dieser Grundlage können Sie dann entscheiden, ob es sich lohnt, einen Anwalt beizuziehen oder nicht.